Haval построит завод двигателей под Тулой

Компания инвестирует в производство 17,75 млрд рублей.

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Завод китайского концерна Great Wall открыли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области в июне прошлого года. Выпускают здесь исключительно внедорожники и кроссоверы Haval, и дела у китайского бренда на нашем рынке идут хорошо: по динамике продаж он лидировал, спрос вырос с 3213 автомобилей в 2018 году до 12 284 — в 2019-м. Производственная мощность предприятия рассчитана на выпуск 80 000 автомобилей в год.

Завод по производству двигателей расположится на участке 10 000 кв м в том же индустриальном парке «Узловая», что и головное предприятие. Работа по проектированию стартует в этом месяце.

На новом заводе будут учтены все требования к экологии и энергосбережению, само производство обещают оборудовать по последнему слову техники.

В регионе благодаря заводу двигателей появится более 300 дополнительных рабочих мест, а китайский бренд подтвердит намерение закрепиться и надолго остаться на российском рынке.

В августе прошлого года стало известно, что Haval подписал специнвестконтракт с Минпромторгом. Именно тогда китайский производитель обязался инвестировать более 42 млрд рублей в создание производства с глубокой локализацией компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем.

Фото: Haval и Сергей Бобылев/ТАСС