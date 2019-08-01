Haval подписал специнвестконтракт с Минпромторгом. Автомобили подешевеют?

Таким образом, китайский автопроизводитель получил одобрение Минпромторга на льготы, ну и взял на себя определенные обязательства.

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На заседании Межведомственной комиссии по заключению Специальных инвестиционных контрактов приняли решение заключить СПИК с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» для осуществления проекта «Строительство завода по производству автомобилей, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей», сообщает официальный сайт Минпромторга. Похоже, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИКи до 1 июля.

В обмен на льготы, которые предоставляют российские власти заключившим контракт компаниям, китайский производитель взял обязательства инвестировать более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем.

Предполагаемый объем налогов, которые в результате этой деятельности поступят в бюджет РФ, составляет более 90 млрд руб. Кроме того, новое предприятие создаст 877 рабочих мест.

Напомним, в июне в Туле открылся завод по выпуску внедорожников Haval. Первой с конвейера стала сходить модель Haval F7, до конца года также планируется освоить сборку автомобилей Haval F7Х и H9.

На первом этапе объем производства составит 80 тыс. машин в год, на втором — 150 тыс. штук. В рамках инвестпроекта предполагается строительство завода двигателей внутреннего сгорания и автоматических коробок передач.

Сейчас в России продаются четыре модели китайского автопроизводителя: Haval H2, Haval H6, Haval H9 и Haval F7. Цены на все автомобили превышают 1 млн рублей, а за H9 просят от 2 млн 532 тыс. рублей. Пока неизвестно, как компания собирается реализовывать 80 тыс. автомобилей в год, притом что в 2018 году ее продажи на российском рынке, согласно статистике AEB, составили 3213 штук.

Строительство завода Haval в Тульской области началось 25 сентября 2015 года.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС