Аналитики дали прогноз роста цен на автомобили

Оценив ситуацию на рынке нефти, эксперты авторынка сделали свои прогнозы, касающиеся подорожания автомобилей.

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О том, что стоимость автомобилей придется поднимать, высказались даже представители АВТОВАЗа, о чем мы писали. Не исключают такую ситуацию и в Renault. Что качается производителей, не имеющих производства на территории РФ, то им однозначно придется повышать цены на ввозимые машины. Главный вопрос — насколько дороже станут новые автомобили для конечного потребителя. Ряд экспертов высказали свои предположения.

Так, независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев ожидает роста спроса на машины в ближайшие дни — люди будут приобретать их «заранее», пока ценники не изменились. Затем произойдет закономерный спад продаж, причиной которого станет перенасыщение.

«Стоит ждать обвал продаж из-за насыщения спроса на данном этапе, а также из-за неминуемого роста цен. Я ожидаю, что в среднем по новым легковым автомобилям повышение стоимости составит свыше 5%», — цитируют «Известия» эксперта.

Быстрое и стремительное подорожание ждет иномарки, ввозимые из других стран. Происходить оно должно соразмерно разнице курсов валют, но многое зависит от политики компаний, руководство которых обязательно примет хоть какие-то меры, чтобы удерживать цены на конкурентоспособном уровне.

«В первую очередь подорожает чистый автомобильный импорт. Это будет касаться тех машин, которые еще не поставлены на территорию страны. Что касается локального производства, если мы исходим из того, что курс рубля останется на текущем уровне, то я ожидаю поступательное повышение цен: не одномоментно — на 1–2%, но в итоге до 10% и выше. То, как скоро это произойдет, будет зависеть от маркетинговой политики материнских компаний, но в целом, думаю, в течение трех месяцев мы увидим постепенную корректировку цен, отражающую реалии валютного рынка», — объяснил аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предполагает, что первым делом исчезнут скидки на машины и прекратятся распродажи, после чего продавцы, оценив ситуацию, приступят к корректировке прайс-листов.

«Если на текущем уровне все остановится, то подъем стоимости новых автомобилей составит 5–10%. Сначала автопроизводители уберут скидки, свернут распродажи, а потом начнут корректировать рекомендованные розничные цены. В ближайшие пару месяцев нас ждет всплеск продаж, а потом довольно значительный провал. В целом по году, если смотреть текущую ситуацию, думаю, продажи сократятся довольно прилично — на 10%», — высказался эксперт, прогнозируя также спад производства на 5–7%.

Несмотря на скорые убытки, депутаты призывают АВТОВАЗ держать цены. Но чем их держать?

Фото: AP/TASS