Мир меняется: Ford сокращает дилеров в Европе и нацеливается на онлайн-продажи

Таким образом руководство компании пытается вернуть европейскому подразделению прибыльность.

Материалы по теме Haval скупает автосалоны Ford

По словам президента Ford of Europe Стюарта Роули, сокращение числа дилеров повысит рентабельность Форда. «Очевидно, что в распределительной сети кроется много затрат, и это в конечном итоге приводит к увеличению цены транспортного средства или недополучению прибыли. Мы пытаемся сделать сеть более эффективной», — отметил он.

Топ-менеджер отказался сообщить, сколько всего дилеров будет сокращено. «Это будет уместно для рынка», — ответил он уклончиво изданию Automotive News Europe. Источники сообщают, что особо пострадают автодилеры Великобритании — 180 из 400 дилеров в этой стране под угрозой роспуска.

Преобразование европейской дистрибьюторской сети Ford будет включать ускоренный переход к онлайн-продажам в ответ на изменения потребительского спроса. Роули отметил, что мир розничной торговли меняется, и руководство компании полагает, что со временем вообще станется мало «физических» дилеров. Клиенты хотят иметь возможность заказать свой автомобиль онлайн и заплатить за это онлайн, им нужен единый интерфейс.

По словам Роули, Ford планирует переформатировать некоторые дилерские центры в центры сервисного обслуживания. Автопроизводитель также постарается сохранить дилеров, специализирующихся на продаже семейства коммерческих автомобилей Transit, с упором на техническое обслуживание.

В России же свои изменения — СП Ford Sollers готовится к распродаже имущества. В конце марта на площадке Российского аукционного дома (РАД) пройдут торги по реализации части оборудования заводов во Всеволожске, Елабуге и Набережных Челнах. Позже все сборочные линии заводов Ford выставят на торги.

Покинув Россию в сегменте легковых автомобилей, Ford обещал заплатить компенсацию тем дилерам, которые будут продавать коммерческую технику и продолжат сервисное обслуживание автомобилей марки.

Фото: Depositphotos