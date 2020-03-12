Lada Vesta: первые фото обновленного салона

Премиальная отделка сидений теперь возможна не только для топ-версии Lada Vesta.

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Сиденья комплектаций Luxe, Luxe/Multimedia и Luxe/Prestige теперь имеют новую комбинированную обивку из ткани и экокожи. Фотографии обновлённого интерьера оказались в распоряжении «Российской газеты». При заказе автомобиля в указанных версиях можно выбрать цвет отделки сидений — тёмно-серый или коричневый.

Цены на авто с комбинированной отделкой сидений стартуют с отметки в 759 900 рублей за версию Luxe с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. Отметим, что ранее такие сиденья были привилегией лишь топ-версии Exclusive, но для неё предусмотрен только один тёмно-серый вариант расцветки.

Кроме того, комбинированная обивка из ткани и экокожи была доступна для всех комплектаций Весты в «кроссовом» исполнении — седанов Vesta Cross и универсалов Vesta SW Cross — тут потребитель может выбрать из двух однотонных вариантов, оранжевого или серого. Для версии Vesta Sport также доступны сиденья из ткани/экокожи.

Более простые комплектации Весты, Classic и Comfort, остались с тканевой отделкой салона. Напомним, актуальные цены на седаны Lada Vesta лежат в диапазоне от 629 000 до 939 900 рублей. Универсалы предлагаются к покупке по цене от 706 900 до 979 900 рублей.

Мы сравнили Lada Vesta с вариатором и Kia Rio с автоматом и выяснили, какой из седанов более предпочтителен в качестве семейного автомобиля.

Фото: «Российская газета»