197 сил и «дорогой» дизайн: летом появится Chery Tiggo 7 Pro

Продажи кроссовера второй генерации начались в Китае.

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Китайский бренд запустил продажи кроссовера Tiggo 7 Pro в Поднебесной. Модификация относится ко второму поколению модели, но существенно отличается от родительской Tiggo 7, пишет njcar.ru. В салоне у версии с приставкой Pro есть виртуальная панель приборов, большой экран мультимедийного комплекса, сенсорное управление «климатом» и центральная консоль с электронным джойстиком коробки передач. У кроссовера решетка радиатора с ячеистой структурой и интегральные фонари в духе флагманского Tiggo 8.

Chery Tiggo 7 Pro, как и родительская модель, имеет 4500 мм в длину, 1842 мм в ширину и 1746 мм в высоту при колесной базе в 2670 мм. У Pro-версии силовой агрегат состоит из 1,6-литрового 197-сильного турбомотора и 7-ступенчатого робота Getrag, а в качестве опций фигурируют система стабилизации, система автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, двухзонный «климат», электронный стояночный тормоз, камеры кругового видеообзора, панорамная крыша и кожаная отделка салона.

По предварительным данным, на российском рынке Tiggo 7 Pro появится летом 2020 года. Пока же у нас продается куда более простой Tiggo 7 первой генерации по цене от 999 000 рублей.