Почти европеец: Dongfeng показал кроссовер на платформе концерна PSA

Yixuan RV стала уже второй китайской моделью, разделившей платформу с Peugeot 208, Peugeot 2008, DS 3 Crossback и Opel Corsa.

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Китайский производитель Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV, в основе которого лежит «тележка» CMP концерна PSA. Первым «китайцем», построенным с использованием этой платформы, был показанный в прошлом году седан Yixuan, и экстерьер нового кроссовера весьма перекликается с этой машиной.

Габариты Yixuan RV: длина 4610 мм, ширина 1830 мм, высота 1600 мм. Колесная база — 2680 мм. По предварительной информации, салон выполнен в трендах китайского автопрома: цифровая приборная панель, сенсорное управление климат-контролем и «парящий» экран мультимедийного комплекса.

В линейке силовых агрегатов у Dongfeng Yixuan RV значатся оригинальные бензиновые турбомоторы мощностью 125 л.с. (1,0 литра) и 150 л.с. (1,5 литра), работающие в паре с 5-ступенчатой МКП или с 6-ступенчатым преселективным роботом. Привод — передний. На китайском рынке новинка появится в текущем году.