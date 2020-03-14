Как Lamborghini, но круче: в Австралии продают “Ниву” 1996 года

Автомобиль в близком к идеальному состоянии оценивается почти в 700 000 рублей

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На днях на одном из австралийских автомобильных сайтов было размещено объявление о продаже российской ВАЗ-21213 «Нива». Внедорожник под именем Lada Niva 4×4 Deluxe попал на пятый континент в 1996 году по неофициальным каналам — АВТОВАЗ прекратил поставки в Австралию в 1992-м. Весь пробег в 93 000 километров — австралийский, а состояние оценивается владельцем как близкое к идеальному. По его мнению, покупка такой машины более выгодна, чем покупка Lamborghini, ведь Нива выделяется в потоке больше, чем итальянский суперкар.

По факту же это обыкновенная «Нива» с 1,7-литровым мотором мощностью 79 л.с. и механической коробкой передач, за исключением разве что правого расположения руля и нестандартных 16-дюймовых дисков колёс. В таком виде автомобиль предлагается к покупке за 15 000 австралийских долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет около 690 000 рублей. Если покупателю важно оригинальное состояние, владелец готов вернуть автомобилю родные колёса и скинуть цену на 1500 долларов, сообщает ресурс яответ.рф.

Отметим, что в России цена на подержанные вазовские внедорожники с пробегом и возрастом, сравнимым с австралийским экземпляром, редко превышает 100 000 рублей. Правда вот австралийский климат влияет на сохранность автомобиля куда лучше, чем российский. Судя по всему, и владение «Нивой» в Австралии было заботливым и аккуратным.