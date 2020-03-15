Сезон Формулы-1 не начнется раньше конца мая

Этапы в Бахрейне и Вьетнаме отложены, на очереди гонки в Нидерландах и Испании.

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Пандемия коронавируса вызвала отмену первого этапа ГП в Австралии, о чем 13 марта от руководства гоночной серии узнали прибывшие на трассу в Альберт-парке команды, а также обслуживающий персонал трассы, журналисты и толпы зрителей, пришедшие посмотреть пятничные тренировки. В тот же день было официально объявлено о переносе следующих двух этапов в Бахрейне и Вьетнаме.

Нидерланды и Испания, по всей видимости, станут следующими в печальном списке перенесенных этапов. Пока официального решения по ним нет, зато есть заявление руководства о том, что сезон стартует не ранее конца мая, то есть с гонки в Монако 24 мая. Однако есть версии, что это произойдет еще позже, 7 июня в Азербайджане. Уточним, что речь пока идет не об отмене, а именно о переносе гонок. В Нидерландах заявили о действительности всех купленных билетов, а в Барселоне уже ведут переговоры о новой дате этапа с Liberty Media, пишет f1news.ru.

Управляющий директор Ф-1 Росс Браун заявил о готовности отменить традиционный августовский перерыв в гонках, чтобы высвободить несколько уик-эндов под перенесенные этапы, а также о сокращении каждого этапа до двух дней (сейчас этап проходит в три дня), что упростит логистику и позволит проводить гонки по три недели подряд. Но некоторые этапы все же могут отменить, как первый — Браун говорит о сохранении в календаре 17–18 гонок, тогда как изначально он включал 21 Гран-при.

Этапы Формулы-1 — это лишь малая часть массовых мероприятий, перенесенных из-за коронавируса — та же участь, например, постигла автосалон в Нью-Йорке.

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