Контролировать техосмотр будут по-новому

Минэкономики подготовило проект постановления правительства и направило в Белый дом.

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Проверять требования к техэкспертам, контролировать работу информационных систем, проводить проверки операторов и лишать их аккредитации при нарушениях будет Российский союз автостраховщиков (РСА), что, впрочем, и раньше входило в его обязанность, но теперь, видимо, он станет делать это строже. В постановлении Минэкономики описаны формы проверок, права и обязанности РСА.

Основанием для проверки оператора, документарной или выездной, станет жалоба, поступившая от органов местного самоуправления, граждан, СМИ и юрлиц. Если РСА по каким-то причинам приостановит аккредитацию недобросовестного пункта техосмотра, компания сможет обжаловать это решение в комиссии по апелляциям. Если разногласия останутся, возможен следующий этап — обжалование в судебном порядке. Все эти меры не должны привести к повышению цен на услуги операторов.

Таким образом, из нового — участники рынка впервые получат право жаловаться на решения РСА в комиссию по апелляциям, куда войдут представители Минтранса, Минпромторга и МВД. Это следует из документа, подготовленного Минэкономики.

Операторы ТО инициативу поддержали, а в РСА, пишет «Коммерсант», документ раскритиковали. Организацию не устраивает новый инструмент по обжалованию решений страховщиков —апелляционная комиссия. В законе о ТО такого органа не предусмотрено, все споры решает регулятор — Банк России и суд, и этого вполне достаточно.

Напомним, контроль за техосмотром в 2011 году передали страховщикам, а вся информация о состоянии автомобиля заносится в диагностические карты. Позже работу страховщиков признали провальной — 80% автовладельцев покупают техосмотр, и чаще всего его продают сами страховые компании при приобретении полиса ОСАГО.

Новая редакция закона о ТО вступает в силу 8 июня 2020 года. Предполагается, что водители, имеющие фиктивную диагностическую карту и не прошедшие ТО, заплатят штраф в 2 тыс. руб., наказание — вплоть до лишения аккредитации — ждет и недобросовестных операторов техосмотра.