Премьера Kia Sorento пройдет на Фейсбуке

Это случится в четверг 19 марта.

Материалы по теме Новый Kia Sorento — технические подробности

Мировая премьера нового поколения Kia Sorento состоится в этот четверг, 19 марта 2020 года. Проходить она будет онлайн с трансляцией через Facebook. Новый формат премьеры связан с отменой Женевского автосалона из-за эпидемии коронавируса.

Сообщается, что презентация автомобиля начнется в 14:30 по московскому времени, а следить за ней сможет любой желающий, перешедший по соответствующей ссылке.

Кроме того, после презентации там же, на страничке Kia Motors в Facebook, представители Kia будут отвечать на вопросы в режиме реального времени.

Разработчики нового поколения кроссовера заявили, что сделали автомобиль одним из самых практичных и просторных в классе. Предусматривается не только 7-местная компоновка салона, но и впервые в истории оснащение модели гибридными силовыми установками на базе моторов Smartstream. Таким образом, кроссовер станет мощнее и динамичнее предшественника, а также гораздо экономичнее его.

В продажу новый Kia Sorento поступит летом 2020 года, а первыми его получат автомобилисты Западной Европы. Когда кроссовер появится в России — пока не сообщается.

Фотогалерею нового поколения Kia Sorento вы найдете здесь.

Фото: Kia