Сегодня, в 14:06 Премьера Kia Sorento пройдет на Фейсбуке Это случится в четверг 19 марта.
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Мировая премьера нового поколения Kia Sorento состоится в этот четверг, 19 марта 2020 года. Проходить она будет онлайн с трансляцией через Facebook. Новый формат премьеры связан с отменой Женевского автосалона из-за эпидемии коронавируса.
Сообщается, что презентация автомобиля начнется в 14:30 по московскому времени, а следить за ней сможет любой желающий, перешедший по
соответствующей ссылке.
Кроме того, после презентации там же, на страничке Kia Motors в Facebook, представители Kia будут отвечать на вопросы в режиме реального времени.
Разработчики нового поколения кроссовера заявили, что сделали автомобиль одним из самых практичных и просторных в классе. Предусматривается не только 7-местная компоновка салона, но и впервые в истории оснащение модели гибридными силовыми установками на базе моторов Smartstream. Таким образом, кроссовер станет мощнее и динамичнее предшественника, а также гораздо экономичнее его.
В продажу новый
Kia Sorento поступит летом 2020 года, а первыми его получат автомобилисты Западной Европы. Когда кроссовер появится в России — пока не сообщается. Фото: Kia
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