Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento — журнал За рулем

Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento

Четвертое поколение Sorento оказалось совершенно непохожим на третье. Ни дизайном, ни салоном, ни оснащением.

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

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Новый Kia Mohave получит два разных салона

Премьера абсолютно нового Sorento состоится в Женеве в марте, но нам не пришлось ждать официального дебюта до начала марта, чтобы увидеть среднеразмерный кроссовер, — сегодня компания Kia опубликовала первую официальную фотогалерею автомобиля, в которой он представлен в различных ракурсах. В Sorento изменилось все, что только могло измениться.

Фамильная решетка радиатора получила новую интерпретацию и не похожа на решетки других моделей. Она отлично сочетается с элегантными светодиодными фарами и бампером, у которого появился эффектный выступающий воздухозаборник.

Автомобиль выглядит более внушительным не только за счет дизайна. В компании заявили, что капот кроссовера стал длиннее, а передняя стойка расположена на 30 миллиметров дальше от передней оси.

Как мы уже писали, передний и задний свесы автомобиля стали меньше, а колесная база увеличилась. Кроме того, в оформлении появились новые декоративные элементы, украшающие передние крылья и двери, а также стойки, что существенно меняет восприятие автомобиля. Разделенные вертикальные задние фонари приятно ассоциируются с Фордом Мустангом, но не копируют его стиль. К месту пришлась и большая надпись «SORENTO» во всю дверь багажника.

Салон также подвергся серьезным доработкам. Пространства внутри стало больше, и теперь у Sorento один из самых просторных интерьеров в классе. Благодаря этому автомобиль получит просторный третий ряд сидений и огромный багажник.

Что касается оснащения, то в своем релизе Kia заявляет, что новый Sorento — «самый высокотехнологичный автомобиль, когда-либо созданный Kia». К сожалению, подробностей уровня оснащения пока не сообщается. На фотографиях салона виден поворотный селектор коробки передач, рядом с которым расположен селектор поменьше, отвечающий за выбор режимов движения. Климатическая система получила отдельный модуль управления с кнопками, что очень хорошо: как показала практика, регулировать климат в салоне на сенсорном экране во время движения не очень удобно. По этой же причине на видное и удобное место вынесены кнопки управления подогревом и вентиляции передних сидений.

В салоне установлено множество светодиодных светильников. В том числе скрытых. В сочетании с кожаной обивкой это создает эффект премиального салона, который усиливается с помощью декоративных вставок.

Ожидается, что продажи нового кроссовера Kia начнутся в первой половине 2020 года.

Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento

Четвертое поколение Sorento оказалось совершенно непохожим на третье. Ни дизайном, ни салоном, ни оснащением.

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  • Новый Kia Mohave уже получил ОТТС, благодаря которому стало известно его оснащение в России, и скоро поступит в продажу.

Фото: Kia

Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento

Четвертое поколение Sorento оказалось совершенно непохожим на третье. Ни дизайном, ни салоном, ни оснащением.

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