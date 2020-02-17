Сегодня, в 12:48 Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento Четвертое поколение Sorento оказалось совершенно непохожим на третье. Ни дизайном, ни салоном, ни оснащением.
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Премьера абсолютно нового Sorento состоится в Женеве в марте, но нам не пришлось ждать официального дебюта до начала марта, чтобы увидеть среднеразмерный кроссовер, — сегодня компания
Kia опубликовала первую официальную фотогалерею автомобиля, в которой он представлен в различных ракурсах. В Sorento изменилось все, что только могло измениться.
Фамильная решетка радиатора получила новую интерпретацию и не похожа на решетки других моделей. Она отлично сочетается с элегантными светодиодными фарами и бампером, у которого появился эффектный выступающий воздухозаборник.
Автомобиль выглядит более внушительным не только за счет дизайна. В компании заявили, что капот кроссовера стал длиннее, а передняя стойка расположена на 30 миллиметров дальше от передней оси.
Как мы уже писали, передний и задний свесы автомобиля стали меньше, а колесная база увеличилась. Кроме того, в оформлении появились новые декоративные элементы, украшающие передние крылья и двери, а также стойки, что существенно меняет восприятие автомобиля. Разделенные вертикальные задние фонари приятно ассоциируются с Фордом Мустангом, но не копируют его стиль. К месту пришлась и большая надпись «SORENTO» во всю дверь багажника.
Салон также подвергся серьезным доработкам. Пространства внутри стало больше, и теперь у
Sorento один из самых просторных интерьеров в классе. Благодаря этому автомобиль получит просторный третий ряд сидений и огромный багажник.
Что касается оснащения, то в своем релизе
Kia заявляет, что новый Sorento — «самый высокотехнологичный автомобиль, когда-либо созданный Kia». К сожалению, подробностей уровня оснащения пока не сообщается. На фотографиях салона виден поворотный селектор коробки передач, рядом с которым расположен селектор поменьше, отвечающий за выбор режимов движения. Климатическая система получила отдельный модуль управления с кнопками, что очень хорошо: как показала практика, регулировать климат в салоне на сенсорном экране во время движения не очень удобно. По этой же причине на видное и удобное место вынесены кнопки управления подогревом и вентиляции передних сидений.
В салоне установлено множество светодиодных светильников. В том числе скрытых. В сочетании с кожаной обивкой это создает эффект премиального салона, который усиливается с помощью декоративных вставок.
Ожидается, что продажи нового кроссовера
Kia начнутся в первой половине 2020 года. Новый Kia Mohave уже получил ОТТС, благодаря которому стало известно его оснащение в России, и скоро поступит в продажу. Фото: Kia
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