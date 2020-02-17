Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento

Четвертое поколение Sorento оказалось совершенно непохожим на третье. Ни дизайном, ни салоном, ни оснащением.

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Премьера абсолютно нового Sorento состоится в Женеве в марте, но нам не пришлось ждать официального дебюта до начала марта, чтобы увидеть среднеразмерный кроссовер, — сегодня компания Kia опубликовала первую официальную фотогалерею автомобиля, в которой он представлен в различных ракурсах. В Sorento изменилось все, что только могло измениться.

Фамильная решетка радиатора получила новую интерпретацию и не похожа на решетки других моделей. Она отлично сочетается с элегантными светодиодными фарами и бампером, у которого появился эффектный выступающий воздухозаборник.

Автомобиль выглядит более внушительным не только за счет дизайна. В компании заявили, что капот кроссовера стал длиннее, а передняя стойка расположена на 30 миллиметров дальше от передней оси.

Как мы уже писали, передний и задний свесы автомобиля стали меньше, а колесная база увеличилась. Кроме того, в оформлении появились новые декоративные элементы, украшающие передние крылья и двери, а также стойки, что существенно меняет восприятие автомобиля. Разделенные вертикальные задние фонари приятно ассоциируются с Фордом Мустангом, но не копируют его стиль. К месту пришлась и большая надпись «SORENTO» во всю дверь багажника.

Салон также подвергся серьезным доработкам. Пространства внутри стало больше, и теперь у Sorento один из самых просторных интерьеров в классе. Благодаря этому автомобиль получит просторный третий ряд сидений и огромный багажник.

Что касается оснащения, то в своем релизе Kia заявляет, что новый Sorento — «самый высокотехнологичный автомобиль, когда-либо созданный Kia». К сожалению, подробностей уровня оснащения пока не сообщается. На фотографиях салона виден поворотный селектор коробки передач, рядом с которым расположен селектор поменьше, отвечающий за выбор режимов движения. Климатическая система получила отдельный модуль управления с кнопками, что очень хорошо: как показала практика, регулировать климат в салоне на сенсорном экране во время движения не очень удобно. По этой же причине на видное и удобное место вынесены кнопки управления подогревом и вентиляции передних сидений.

В салоне установлено множество светодиодных светильников. В том числе скрытых. В сочетании с кожаной обивкой это создает эффект премиального салона, который усиливается с помощью декоративных вставок.

Ожидается, что продажи нового кроссовера Kia начнутся в первой половине 2020 года.

Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento Четвертое поколение Sorento оказалось совершенно непохожим на третье. Ни дизайном, ни салоном, ни оснащением. Kia опубликовала фотогалерею нового Sorento

Новый Kia Mohave уже получил ОТТС, благодаря которому стало известно его оснащение в России, и скоро поступит в продажу.

Фото: Kia