Доступ закрыт: Android Auto не хочет работать с Kia

Обновление операционной системы доставило неудобства владельцам автомобилей корейского бренда, сообщают западные СМИ.

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Ошибка в приложении Android Auto, возникшая после последнего обновления, делает невозможным подключение смартфона к мультимедийному комплексу. Проблема нашла подтверждение на кроссоверах Kia Sportage и Sorento, а также на минивэнах Kia Sedona, все три модели 2019 модельного года, пишет Autoevolution.com. При подключении смартфона к комплексу автомобиля либо происходит сбой, либо на экране появляется сообщение о проблеме соединения.

На части выпущенных автомобилей проблема обнаружилась еще в прошлом году, но до сих пор так и не была исправлена и не признана компанией Google, а сейчас, судя по всему, стала более масштабной. До сих пор неясно, почему от ошибок в обновленном ПО чаще всего страдают владельцы Kia, хотя есть сообщения и о проблемах на машинах других марок.

Владельцы экспериментируют со сменой кабелей для подключения смартфона к системе и с переустановкой приложения, однако это не дает результата. Помогает лишь удаление всех обновлений у приложения — тогда связь смартфона и мультимедийного комплекса автомобиля возвращается, хотя часть функционала Android Auto при этом теряется.

Операционная система Android Auto заработала в 2014 году, весной 2016-го появилась в России; среди использующих её сейчас в РФ брендов — Kia, Hyundai, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz.

Фото: ТАСС