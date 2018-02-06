Можно ли по тому, что хранится в автомобиле, определить, принадлежит он мужчине или женщине? Это выяснили с помощью исследования.

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Нетрудно догадаться, что «содержимое» мужских и женских автомобилей оказалось достаточно разным. «Мужской набор» максимально функционален: у 100% опрошенных мужчин в авто всегда есть зарядка для телефона, фонарик или спички, аптечка и огнетушитель. Опрос провели среди клиентов дилерского холдинга «АвтоСпецЦентр», чтобы понять, что они хранят в автомобиле и что считают необходимыми предметами.

Буксировочный трос возят с собой 88% мужчин, 83% хранят в автомобиле острый нож или резак для ремней безопасности. На случай выхода из строя навигационной системы 63% респондентов держат в бардачке бумажные карты.

У 41% мужчин в машине всегда есть домкрат и набор инструментов, еще у 31% — автомобильный компрессор. Представители сильного пола часто возят с собой вещи, связанные с хобби: удочки и снасти — 34% опрошенных, сумку со спортивной формой — 69%. Запас еды и воды есть у 92% водителей-мужчин. Среди необычных объектов встречались велосипедные колеса — 8%, интеллектуальные игры — 7% и мангалы — 5%.

Наборы вещей в автомобилях женщин восхищают разнообразием. 47% участниц признались, что в бардачке у них лежит небольшой маникюрный набор и косметичка. Детские игрушки и планшет для просмотра мультфильмов есть в салоне 18% респонденток, 27% участниц опроса постоянно возят с собой мягкие игрушки, 12% — корзинки из супермаркета и 9% — наборы для рукоделия. У 89% всегда с собой сменная одежда и обувь для себя или для детей.

Аптечка есть у 84% женщин-водителей, 95% хранят в багажнике огнетушитель и знак аварийной остановки, а 59% всегда имеют в машине буксировочный трос. Все респондентки держат в бардачке упаковку влажных салфеток.

Женщин больше всего удивило в ответах мужчин, что те по старинке возят с собой бумажные карты. Зачем? Почти все женщины считают, что в случае выхода из строя навигатора проще спросить дорогу у других автомобилистов или прохожих.

Мужчины же удивились наличию влажных салфеток в автомобиле каждой женщины. Вытирать руки гораздо удобнее старым махровым полотенцем, считают представители сильного пола. Также их удивление вызвали корзинки из супермаркета. Женщины поясняют, что иногда в них удобнее переносить продукты из машины домой.

Игры и игрушки есть в машинах как женщин, так и мужчин. Но если первые чаще берут их для детей, то вторые — для собственного досуга.

Исследование показало, что помимо стандартного набора автомобилиста в машинах можно обнаружить и необычные вещи, именно они и указывают на половую принадлежность автовладельца. Напрашивается и еще один вывод: для большинства мужчин автомобиль ассоциируется со свободой и отдыхом, а для женщин — с детьми и домашними обязанностями.

В исследовании участвовало 600 человек (200 мужчин и 400 женщин).

Почему женщины выбирают мужскую профессию, можно узнать тут.



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