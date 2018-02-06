Обновление Chery Tiggo 4: решетка и широкая полоска

Большой китайский кроссовер за большие деньги: подробный разбор Любая машина познается в дороге, и GAC GS8, на котором мы проехали больше 300 км, исключением не стал. По итогам тест-драйва «За рулем» рассказывает, как эта машина ведет себя на асфальте и на грунтовке и чем может удивить (не всегда приятно) владельца. Удовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny На первый взгляд, у паркетника нет ничего общего с внедорожником. Но эксперты «За рулем» посмотрели не один раз. Блог Петра Меньших: Chery Tiggo 8 или Skoda Kodiaq? Когда я в первый раз увидел семиместный Тигго 8 на закрытом показе, не смог сдержать похвалы. Ну правда, здорово выглядит и внутри, и снаружи. Но все познается в сравнении, а лучше в движении.