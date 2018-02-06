Сегодня, в 20:00 Обновление Chery Tiggo 4: решетка и широкая полоска Новый стиль дизайна перекликается с Tiggo 7 Pro.
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Компания Chery подготовило обновление для компактного кроссовера Tiggo 4. Модель получит решетку радиатора в новом фирменном стиле «Солнечная галактика». На «гриле» отныне нет хрома, зато в передней части теперь просматривается родство с новейшим Tiggo 7 Pro, сообщает ресурс
Autohome со ссылкой на китайское Министерство промышленности и информационных технологий.
А вот хромированная полоска между фонарями на корме, напротив, станет шире, и на ней разместится название модели. На пластиковой защите появится пара красных акцентов. Машина сохранит прежние габариты — 4358 мм в длину, 1830 в ширину и 1670 мм в высоту при колесной базе 2630 мм.
Двигатели — пара 1,5-литровых, с наддувом и без; первый выдает 116 л.с., второй — 156 л.с. В качестве трансмиссии для переднеприводного кроссовера доступны 5-ступенчатая механика, 6-ступенчатый робот и вариатор.
Фото: Chery
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