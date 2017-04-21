Обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 уже в августе 2019 года появится в шоу-румах дилерской сети марки.

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Рестайлинговый вариант Tiggo 4 (в Поднебесной эта машина известна как Tiggo 5X) показали на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Автомобиль обновили внешне — теперь у него хромированная радиаторная решетка в стиле матрицы, более агрессивные передние фары в сочетании со светодиодными дневными ходовыми огнями делают автомобиль современнее, а дополняют образ трехмерные задние фонари, соединенные между собой хромированной планкой.

В салоне традиционные шкалы спидометра и тахометра заменяет цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном. Между двумя цифровыми приборами расположено окно дисплея, информацию на которое можно выводить при помощи кнопок на мультифункциональном руле. Автомобиль оснащен современной мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном.

Габариты кроссовера: длина — 4318 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1662 мм, колесная база — 2610 мм, а клиренс — 190 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения можно варьировать от 340 до 1100 литров.

О моторах и коробках пока ничего не сообщают, так что, скорее всего, автомобиль получит прежний 2-литровый бензиновый мотор мощностью 122 л.с. и вариатор.

За текущий Tiggo 4 в комплектации Comfort с передним приводом просят у нас 1 039 900 рублей, в Luxury — 1 129 900 рублей. Комплектации и цены обновленного объявят позднее. Вероятно, автомобиль станет дороже.

Все приходящие в Россию автомобили сертифицируют на автополигоне НАМИ. Задача перед китайским автомобилем —подтвердить свои паспортные данные.



Фото: Chery