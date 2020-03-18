Настроение дня: грустное видео про выгрузку воздушного шара из машины

Сильно, очень сильно уставшая женщина приехала домой после работы. Она предвкушала, как поздравит дочь с днем рождения...

Британская автомобилистка рассказала, что у нее был очень утомительный день, и, когда она наконец приехала домой и стала выгружать сумки, где в том числе были подарки для дочери Сары на 24-летие, ее ждало два неприятных сюрприза. Когда она открыла дверцу машины, пакет с воздушным шаром выскользнул у нее из рук и устремился в небо. На видео заметно, как сильно расстроена женщина. После этого она пыталась зайти в дом, но тут навстречу, чуть не сбив ее с ног, выскочил супруг и стал радостно снимать на смартфон улетающий шар — разумеется, чтобы поделиться потом в соцсетях.

От этого женщине стало вообще не по себе, она опустилась на ступеньку лестницы и разрыдалась.

«Я верю, что он не видел, как я плачу, но часть меня думает, что сделать снимок воздушного шара было для него все-таки важнее», — признается она.

Впрочем, супруг наконец обратил на нее внимание и даже пытался успокоить и приобнять, но видно, что при этом он не переставал следить за шаром.

Урок, который можно извлечь из этого видео, следующий — паника порой приводит к нелучшим решениям в жизни.



Видео: YouTube