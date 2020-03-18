Парковка с пульта: новые подробности о новом Kia Sorento

Перед онлайн-презентацией кроссовера Kia показала фотографии автомобиля.

Материалы по теме Новый Kia Sorento — технические подробности

Как сообщают в компании, модель получит высокотехнологичную мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Система интегрируется со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет собственную телематическую систему, умеющую отображать дорожную ситуацию, искать места парковки, принимать со смартфона проложенный маршрут и сообщать владельцу о местоположении автомобиля.

Через протокол Bluetooth можно подключить два смартфона, чтобы использовать, например, один для музыки, а второй для звонков. Каждый находящийся в новом Sorento будет обеспечен своей USB-зарядкой для гаджета: в зависимости от количества мест (5- или 7-местная версия кроссовера) в салоне размещено пять или семь гнёзд для зарядки.

Комплекс активной безопасности включает систему распознавания пешеходов и транспорта, мониторинга слепых зон, а также интеллектуальный круиз-контроль с автопилотом второго уровня, контролирующим ускорение, торможение и направление движения, ориентируясь на впередиидущий транспорт. Кроме того, кроссовер можно будет припарковать с помощью пульта дистанционного управления в случае, если парковка проходит в стесненных условиях.

Для европейского рынка заявлены две силовые установки серии Smartstream: 2,2-литровая 202-сильная дизельная «турбочетверка», работающая в паре с 8-ступенчатым преселективным роботом DCT, и 230-сильный гибрид из 1,6-литрового бензинового двигателя и электромотора, передающий вращение колёсам через 6-ступенчатую АКП.

Sorento базируется на новой модульной платформе N3, спроектированной под создание среднеразмерных кроссоверов. Разработчики подняли жесткость кузова на кручение и постарались оптимизировать размещение пассажиров, силовой установки, а также аккумуляторных батарей под полом для гибридной версии.

У нового Sorento один из самых больших багажников в классе. У пятиместных версий объём багажного отделения составляет 910 л, а у семиместных — 821 л при сложенном третьем ряде сидений и 187 л при использовании всех семи мест.

Это далеко не все подробности о новом Kia Sorento, но полной информации стоит подождать до 19 марта, когда состоится онлайн-презентация автомобиля.

Парковка с пульта: новые подробности о новом Kia Sorento Перед онлайн-презентацией кроссовера Kia показала фотографии автомобиля. Парковка с пульта: новые подробности о новом Kia Sorento



Фото: Kia



