Огонь по автосалону! Задержана банда стрелков и поджигателей

Злоумышленники трижды напали на один дилерский центр.

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В столице пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хулиганстве и поджоге автомобилей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк на сайте Министерства. Камеры засняли, как злоумышленники, подъехав ночью к автосалону на юго-востоке Москвы, шесть раз выстрелили в сторону здания и скрылись.

Но на этом шайка не успокоилась. Несколько дней спустя на парковке этого же салона они подожгли два автомобиля, а ещё через неделю снова открыли стрельбу по многострадальному дилерскому центру, повредив восемь машин.

Следственное управление возбудило уголовные дела по статьям 167 и 213 УК РФ, и в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским и росгвардейцам удалось задержать шестерых ранее судимых граждан. У них изъяты средства связи и автомобили, которые могли использоваться в преступлениях. Подозреваемые заключены под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила Ирина Волк.

А в Санкт-Петербурге задержан продавец фейковых аккаунтов для каршеринга.

Фото, видео: МВД