Экспресс-тесты на алкоголь и наркотики отправили на экспертизу

Дополнительную общественную экспертизу упрощенных правил проверки водителей на трезвость просит провести МВД.

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В июне 2019 года МВД подготовило новую версию постановления правительства №475 (правила освидетельствования водителей). Вводится новый экспресс-тест на трезвость, для него не нужно будет ни понятых, ни видеосъемки, но водитель вправе от него отказаться. В этом случае его направят на медосвидетельствование в медпункт.

Проект прошел общественное обсуждение, МВД направило документ в правительство, но там его не торопятся принимать. Чтобы ускорить процесс, МВД просит Общественную палату РФ провести дополнительную экспертизу упрощенных правил проверки водителей максимально быстро, так как 1,5 млн тестов планировалось закупить еще в прошлом году согласно нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», но из-за отсутствия новых правил тендеры пришлось перенести.

В полиции уже разработали техническое задание для поставщиков: тест должен безошибочно определять алкоголь или наркотики при температурах от —5°C до +45°C, вес прибора должен быть не более 400 г, а питаться он должен от прикуривателя или 220-вольтовой розетки.

В Общественной палате обещают провести экспертизу в течение месяца и выдать заключение в первой половине апреля, стало известно «Коммерсанту». В целом же там одобряют предложение МВД ввести экспресс-тесты, так как действующая процедура слишком громоздкая. Но вопросы у общественников остаются. Если инспектор грамотный и честный, то быстро отпускает водителя без признаков опьянения. Если введут экспресс-тесты, у нечестных сотрудников полиции появится соблазн «решить вопрос на месте». У Минюста к проекту постановления вопросов не возникло, а Минздраву эта идея не нравится по другой причине — новые тесты на наркотики отчасти подменяют полноценную медицинскую проверку.

По данным ГИБДД России, в 2019 году было выявлено почти 300 тыс. водителей в состоянии опьянения, причем 19,6 тыс. находились под воздействием наркотиков. Экспресс-тесты нужны, чтобы проверять большее число водителей.

Минздрав планировал в ноябре прошлого года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, но дело застопорилось.



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