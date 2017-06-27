Сегодня, в 13:16 Новые дорогие медсправки для водителей — решение по ним уже скоро Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Минздрав России планировал еще с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители.
Предполагалось ввести обязательное тестирование на наличие психоактивных веществ в моче, а также проводить определение карбогидрат-дефицитного трансферрина ( CDT) в сыворотке крови. Обе процедуры дорогостоящие и повлекли бы существенное удорожание водительской медсправки. Обеспокоенность автосообщества заставила ведомство сдвинуть сроки на июль 2020 года, но от самой идеи не отказались. «В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — передает РИА Новости слова Евгения Брюна на форуме «Здоровая Москва».
Ранее выяснилось, что вся техника для проведения таких анализов — только импортного производства. Вероятно, Минздрав надеется, что российские производители смогут до лета наладить производство отечественных маркеров.
Генпрокуратура назвала инициативу «ошибкой Минздрава», но признала, что сейчас у наркоманов и алкоголиков есть лазейки для получения прав и проблему нужно решать, но более продуманным способом. Фото: depositphotos.com
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