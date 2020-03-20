Кросс-купе Dongfeng Glory: вам в горошек или в полосочку?

Китайский кроссовер DFSK Glory IX5 скоро появится на рынке Германии и будет стоить от 25 000 евро.

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Китайский производитель DFSK выпустил новый кроссовер-купе, который будут продавать в Германии. Начальная версия обойдется в 24 990 евро. Аббревиатура DFSK означает Dongfeng Sokon, под этой торговой маркой китайский производитель Dongfeng выступает в сегменте легких коммерческих автомобилей и внедорожников. С новым DFSK Glory IX5 марка хочет зарекомендовать себя на рынке Европы, предлагая функциональный автомобиль по относительно невысокой цене.

Специалисты утверждают, что дизайнеры DFSK Glory IX5, следуя за DFSK 580, также (конечно, случайно) были вдохновлены дизайном Audi Q5. Это тоже SUV Coupе со спортивной, сильно покатой линией крыши.

Так это или нет, сказать сложно, в целом же DFSK Glory IX5 — среднеразмерный кроссовер, его габариты: длина — 4685 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1645 мм. Оснастят автомобиль бензиновым 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 137 л.с., который агрегатируется исключительно вариатором, тут выбора нет, привод тоже исключительно передний.

Зато укомплектован автомобиль довольно щедро, особенно учитывая базовую цену: 18-дюймовые литые диски, круиз-контроль, различные вспомогательные системы, спортивные сиденья с подогревом и электрической регулировкой, светодиодные фары, мультимедийная система, камера заднего вида и даже панорамный люк на крыше. Расход топлива, по заявлению производителя, в смешанном цикле составляет 11,8 л/100 км.

Дилеры Германии уже принимают предзаказ на автомобили, причем, что любопытно, представлен он с двумя разными решетками радиатора. Поскольку комплектаций пока не заявлено, можно предположить, что ее форма будет зависеть от оснащения кроссовера.

Поставкой кроссоверов DFSK Glory IX5 Германию займется импортер китайских автомобилей в этой стране — компания Indimo. Время доставки составляет 4–6 недель. В Китае кросс-купе DFSK Glory IX5 продается с 2018 года.

В связи с коронавирусом рынки многих стран ушли в минус, так, в Китае в феврале было продано на 82% меньше автомобилей, а в Германии — на 10,8%.

Кросс-купе Dongfeng Glory: вам в горошек или в полосочку? Китайский кроссовер DFSK Glory IX5 скоро появится на рынке Германии и будет стоить от 25 000 евро. Кросс-купе Dongfeng Glory: вам в горошек или в полосочку?

Фото: Dongfeng