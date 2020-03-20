Новая услуга для водителей: дополнительные сведения в электронном ПТС

Услуга стала доступна с 18 марта 2020 года.

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Собственники транспортных средств, на которые оформлены электронные паспорта ТС, отныне могут получать вместе с выпиской из ЭПТС дополнительные сведения об автомобиле.

В расширенной выписке содержится, помимо ранее установленных ЕЭК перечня сведений о транспортном средстве, еще ряд технических характеристик, наименование организации оформившей электронный паспорт, сведения о документе, подтверждающем соответствие обязательным требованиям безопасности и др. Физлица, авторизованные на портале Госуслуг и внесенные в ЭПТС в качестве собственника, могут получить «расширенную» выписку через портал Системы электронных паспортов.

Кроме того, Минпромторг обязал изготовителей авто и их официальных представителей (дилеров) соблюдать право нового собственника (покупателя) автомобиля в случае его пожелания вносить сведения о нем в электронный паспорт (ФИО владельца, место жительства и паспортные данные).

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей организован удаленный доступ к системе электронных паспортов, а на официальном сайте АО «Электронный паспорт» (входит в ГК «Ростех») размещен порядок подключения, представлены обучающие и информационные материалы, в том числе сведения о возможностях системы электронных паспортов.

Ведомство напоминает, что переход на электронный паспорт транспортного средства не меняет привычной логики поведения автовладельцев — у них на руках по-прежнему остается договор купли-продажи и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). В то же время электронный документ позволяет хранить максимально полную историю транспортного средства, включая информацию об ограничениях и обременениях, о страховании и страховых случаях.

Эта информация позволит обезопасить участников рынка от злоупотреблений в отношении автомобилей. В случае обнаружения ошибки в ЭПТС автовладелец сможет ее исправить, обратившись в организацию, выдавшую электронный паспорт или в службу техподдержки АО «Электронный паспорт».

С распространением электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) может вырасти и количество мошеннических действий с ними.



Фото: АО «Электронный паспорт»