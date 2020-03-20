Кошмарное ДТП: BMW влетел в грузовик. Водитель сгорел с машиной — журнал За рулем

Кошмарное ДТП: BMW влетел в грузовик. Водитель сгорел с машиной

Машины двигались в попутном направлении, легковушка догнала грузовик.

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В ночь с 19 на 20 марта во Всеволжском районе водитель, двигавшийся по Кольцевой автодороге на автомобиле BMW 520i врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик Renault Kerax, пишет ресурс 78.ru со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл на 47 километре внешней стороны КАД. Грузовик, поучаствовавший в ДТП, принадлежал дорожной службе. От столкновения с ним легковой автомобиль загорелся, водитель погиб на месте. По факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Фото: Шамуков Руслан/ITAR-TASS
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