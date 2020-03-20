Кошмарное ДТП: BMW влетел в грузовик. Водитель сгорел с машиной

Тест для водителей: узнайте свой шанс схватить коронавирус Самолеты почти не летают, спорт на паузе, концерты не разрешены... Но общественный транспорт, такси, личные машины продолжают ездить. А значит, зона поражения вирусом COVID-19 растет. Вы знаете, как от него защищаться? Вот 10 простых вопросов. Важно: запоминайте цвет ответов! 3 повода докопаться: сотрудник ДПС увидел собаку в машине Казалось бы, раз в ПДД нет особых требований к перевозке животных, то и проблем не будет. Однако народная мудрость гласит: плох тот инспектор, который не найдет, к чему прикопаться… Новый автобус ЛИАЗ: альтернатива междугородным маршруткам На Ликинском автобусном заводе началось серийное производство полунизкопольного автобуса ЛИАЗ-5292.65-03.