Пьяный водитель на чужом автомобиле разбил 13 машин

В Санкт-Петербурге произошла массовая авария, виновником которой оказался пьяный водитель, систематически нарушающий ПДД.

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ГИБДД Санкт-Петербурга сообщила о массовой аварии, в которой были разбиты 13 автомобилей. Произошла она на Выборгском шоссе. Водитель Audi A7 буквально протаранил стоящие на дороге машины. При этом мужчина за рулем был пьян.

«Водитель, управлявший автомобилем Audi, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подтверждено проведенным освидетельствованием», — рассказали в местном ГИБДД.

Пьяный водитель управлял не собственным автомобилем, а выданным ему дилером Audi в качестве подменного на время ремонта.

Во время движения по второму ряду шоссе мужчина врезался в автомобиль Mercedes—Benz. Удар отбросил Audi на разделительный газон, где он, скользя, задел еще 11 автомобилей. В аварии пострадали 42-летний виновник произошедшего и ехавшая с ним 25-летняя пассажирка.

Оба они были не пристегнуты, и девушку забросило на место водителя. Поэтому первоначально сообщалось, что за рулем была она, а автомобиль предназначен для пробных поездок. Позже в ГИБДД уточнили, что за рулем был мужчина, на счету которого, кстати, более 100 зафиксированных нарушений ПДД за год. Кто он и кем работает — не сообщается.

Безответственность бывает разная. Так, например, недавно коллектор угнал автомобиль у должницы, в котором находилась ее 3-летняя дочь.

Фото: vk.com

Видео: YouTube