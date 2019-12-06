Пьяный водитель на чужом автомобиле разбил 13 машин

СМИ со ссылкой на Российский союз автостраховщиков писали, что тарифный коридор «автогражданки» может быть расширен на 30%. Чиновники и депутаты в один голос заявляют, что это «вброс» и никто такого не планировал.
Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto в России. В первом квартале на отечественном рынке появится новый кроссовер Karoq, в течение шести первых месяцев — обновленный Rapid и в четвертом квартале — новая Octavia.
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