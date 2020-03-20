Власти рассчитали КПД личного автомобиля. Он вам не нужен!

Зачем вам автомобиль? — он все равно 93% времени стоит. Такой вывод из исследования.

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В будние дни большинство жителей столицы не используют личный транспорт. Об этом эксперты Центра организации дорожного движения сообщили на странице ЦОДД в Твиттере. В сутки в среднем 93% времени автомобиль припаркован и лишь в 7% везет хозяина по делам.

Таким образом, продолжается линия, начатая заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, который еще в 2017 году назвал личный автомобиль худшей инвестицией в Москве. По словам чиновника, жители города пользуются машиной меньше месяца в год, остальное время она стоит, теряет деньги, а владелец платит страховку и за техническое обслуживание.

В Роспотребнадзоре заинтересовались системой «Антисон» — водители общественного транспорта жалуются на плохое самочувствие после рабочего дня, проведенного в транспортном средстве, оборудованном такой системой.

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС