Водители автобусов жалуются: система «Антисон» жжет глаза

Приборы с 2018 года устанавливают на подвижном составе Мосгортранса, но водители стали жаловаться на неприятные симптомы после рабочего дня только в этом году. Роспотребнадзор разбирается в ситуации.

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Один из столичных водителей общественного транспорта обратился в Роспотребнадзор с жалобой на плохое самочувствие после рабочего дня, проведенного в транспортном средстве, оборудованном системой «Антисон». Сейчас такими приборами оборудовано 5,4 тыс. автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев в Москве. Водители утверждают, что их заставляют работать с новой системой под угрозой увольнения, но из-за постоянно включенной инфракрасной подсветки у них появляются неприятные ощущения, зуд, покраснеие глаз и ухудшение зрения. На Change.org даже появилась петиция недовольных, адресованная Владимиру Путину.

Столичное управление Роспотребнадзора, по сведениям «Коммерсанта», поручило «Центру гигиены и эпидемиологии по Москве» провести проверку системы «Антисон». Также ведомство проверит результаты независимой экспертизы «Антисна», которую заказали сами водители и которая показала, что норматив по инфракрасному излучению превышен в 300 раз.

Утверждается, что даже есть случаи ожога роговицы, но в Мосгортрансе заявили, что оборудование безопасно, водители просто не хотят работать под постоянным контролем.

Ведомство собирается разобраться в ситуации и дать оценку.

Система «Антисон» способна выявить усталого водителя, например, если он повернул голову и не смотрит на дорогу более пяти секунд, либо более двух секунд едет с закрытыми глазами, звучит сигнал и появляется световое предупреждение.

Каждый третий водитель хотя бы однажды засыпал за рулем.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС