Не спать! Минтранс тестирует систему, которая не даст заснуть водителю автобуса

Пилотные автобусы и маршрутки оснастят датчиками, которые будут контролировать состояние водителя и не дадут ему потерять бдительность или заснуть за рулем.

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Около половины ДТП происходит по вине водителей транспортных средств, поэтому внедрение специальных устройств должно положительно отразиться на безопасности, считают в Минтрансе. Сейчас запущено тестирование системы, контролирующей сонливость водителя, в таких регионах как Татарстан, Белгородская, Московская, Калужская, Рязанская и Омская области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. На основании итогов испытаний будет сделан вывод об экономической целесообразности и возможности установки специальных устройств на транспортные средства. Обязательная установка их на общественном транспорте не предусмотрена, и применение будет зависеть от перевозок. Например, систему стоит использовать при перевозке детей или организованных групп на большие расстояния.

Тестирование в отдельных регионах необходимо, чтобы сформировать единые технические требования, которые затем можно будет внедрять при обновлении региональных автопарков для местных и межрегиональных маршрутов.

Измерять параметры водителя (давление, пульс) можно будет, например, с помощью специальных браслетов, а предупреждать о сонливости с помощью сигналов, вибрации и т.д.

Также стало известно о системах оповещения о нарушении ПДД, которую готовятся устанавливать на все автомобили. Это также должно способствовать усилению безопасности на дорогах.



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