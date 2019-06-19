Мыльница времени: в Херсоне найден “Запорожец” без пробега

Машина с пробегом в 71 километра выпущена в 1992 году и относится к одной из модификаций для людей с ограниченными возможностями.

Материалы по теме 12 «горбатых» Запорожцев, которых вы никогда не видели

Автомобиль 968МД с кузовом в заводской консервационной смазке обнаружен в украинском городе Херсон. Машина относится к поздним годам выпуска — указанный экземпляр сошёл с конвейера Запорожского автозавода в 1992 году, сообщает пользователь Roma-Urraco в своём блоге на Drive2. Сразу после покупки машина попала в гараж, где и простояла без единого выезда 28 лет.

Модификация 968МД — одна из четырех, выпускавшихся для людей с ограниченными возможностями. Версия «МД» предназначалась для людей с повреждениями одной ноги. Единственная педаль отвечала за выключение сцепления, акселератором служили подрулевые лепестки, а торможение осуществлялось выжимом большого Г-образного рычага на центральном тоннеле. Найденный образец оснащён двигателем V-образным 4-цилиндровым двигателем МеМЗ-968Н, развивающим 41 л.с.

ЗАЗ-968М «Запорожец» сменил в производстве модель 968А в конце 1979 года и от предшественника отличался несильно. Главным отличием считаются вентиляционные прорези в задних крыльях вместо полукруглых воздухозаборников, за что предыдущую модель в народе звали «ушастым». ЗАЗ-968М, в свою очередь, обзавёлся прозвищем «мыльница». Последний ЗАЗ-968М покинул конвейер в апреле 1994-го. В постсоветскую эпоху Запорожский автозавод не раз переживал сложные времена и в итоге фактически встал на грань гибели.