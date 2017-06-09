Geely представил свой первый 7-местный кроссовер

Продажи новинки начнутся сначала в Китае, после чего автомобиль будет продаваться и в других странах.

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Новый кроссовер Geely, получивший название HaoYue, которое, вероятно, не будет использоваться на других рынках, должен составить конкуренцию таким автомобилям, как Chery Tiggo 8, Skoda Kodiaq и Kia Sorento.

Длина 7-местного кроссовера достигает 4835 мм. При этом ширина автомобиля тоже оказалась не маленькой — 1900 мм, а благодаря высоте 1780 мм, из которых 190 мм — дорожный просвет, HaoYue смотрится весьма пропорционально. Колесная база, равная 2815 мм, обещает просторный салон.

Салон новинки напоминает интерьер кроссовера Geely Icon и оснащен «парящим» 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Панель приборов тоже представляет собой большой дисплей.

Примечательно, что второй ряд представляет собой три отдельных кресла втором ряду. Также автомобиль оснащается панорамной крышей, светодиодными фарами и, например, адаптивным круиз-контролем.

Линейка моторов состоит из двух турбированных двигателей: 3-цилиндрового агрегата объемом 1,5 литра и мощностью 177 л.с., а также 1,8-литрового мотора мощностью 184 л.с.

Как уже упоминалось, в продажу новый Geely HaoYue поступит этим летом на китайском рынке, после чего кроссовер начнет поставляться и в другие страны. Вероятно, автомобиль появится и у российских дилеров Geely.

Geely готовит важное конкурентное преимущество перед другими автопроизводителями — собственную группировку спутников.

Фото: Geely