Geely создаст группировку спутников для автономных автомобилей

Компания Geely решила подготовиться к автономному будущему, создав на орбите собственную группировку низкоорбитальных спутников.

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В Geely заявили о создании завода по производству спутников. В проект планируется вложить 326 миллионов долларов (около 21,5 млрд рублей), после чего предприятие сможет выпускать ежегодно 500 спутников к 2025 году.

Низкоорбитальные спутники способны обеспечить более точные навигационные данные, которые необходимы автономным транспортным средствам, в том числе летающим. Собственная группировка спутников даст компании в будущем значительное конкурентное преимущество, так как автономные автомобили компании смогут взаимодействовать друг с другом и с инфраструктурой, обновлять ПО и обмениваться информацией.

Над проектом работают около 300 человек, а запуски спутников начнутся уже ближе к концу 2020 года. Благодаря низкой орбите, они смогут точнее определять координаты автомобилей без помощи наземных станций, а точность позиционирования составит пару сантиметров. Современные GPS—спутники находятся на высоких орбитах и погрешность позиционирования может достигать нескольких десятков метров.

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Фото: NASA