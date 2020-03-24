Любому водителю хочется, чтобы сотрудник ГИБДД воспринимал его не как кошелек с деньгами, а как юридически подкованного гражданина. Но вот список выражений, которые позволят вам добиться противоположного эффекта.
Четвертый «Гранд Чероки» с агрегатной базой от Mercedes-Benz M не зря получил в народе название «Грандиозный». Автомобилисты переделали на свой лад английское слово grand — «великий», «огромный», да и габариты модели говорили сами за себя.
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