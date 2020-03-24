Два раза не бегать — на АЗС должен появиться алкоголь — журнал За рулем

Два раза не бегать — на АЗС должен появиться алкоголь

Чтобы сократить количество посещаемых людьми мест во время пандемии, алкоголь должен вернуться на АЗС, чтобы водителям не приходилось заезжать за ним в магазины.

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С инициативой вернуть алкогольные напитки на автозаправочные станции выступил президент «Российского топливного союза» Евгений Аркуша. По его мнению, автомобилисты, вынужденные время от времени заезжать на АЗС, должны иметь возможность покупать все в одном месте, не посещая дополнительно другие магазины, что в условиях распространения коронавируса весьма важно. Данное предложение уже готовится для рассмотрения правительством РФ.

«Мы просим вернуться к вопросу продажи алкоголя на АЗС, потому что мы видим, что сейчас происходит — закрытие торговых центров. Конечно, было бы неплохо [автомобилистам] все в одном месте купить, — цитирует ТАСС Евгения Аркушу. — У нас готовится несколько обращений, одно из них мы сегодня отправили, мы не просим помощи. И, честно говоря, просить помощь нам не совсем корректно. У нас более-менее все нормально».

Также глава «Российского топливного союза» сообщил, что автозаправочные станции готовы предоставлять скидки на топливо тем автомобилистам, которые расплачиваются по безналичному расчету. Но для этого АЗС необходимы пониженные ставки эквайринга (системы приема безналичной оплаты за товары и услуги).

«Мы готовы транслировать это в скидки, это в интересах всех автомобилистов. То, что нам снизят банковский эквайринг, мы готовы транслировать в те скидки, которые так или иначе будут даваться клиентам. На топливо — скидки, бонусы», — объясняет Евгений Аркуша.

Фото: Antonio Alvaro / Unsplash

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