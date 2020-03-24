ГИБДД решила, что делать с машинами мертвых владельцев

Принадлежащие им автомобили будут сниматься с учета автоматически после извещения от Федеральной налоговой службы.

Материалы по теме Камеры будут отслеживать разговоры водителей по телефону

В случае смерти человека принадлежащие ему транспортные средства будут сниматься с учета автоматически и даже без уведомления об этом наследников.

Новая процедура снятия автомобилей и других транспортных средств с учета ГИБДД в случае смерти владельца описана в РГ следующим образом. Оповещать Госавтоинспекцию о смерти владельца того или иного транспортного средства будет Федеральная налоговая служба, которая владеет информацией и о собственности человека, и о том, жив он или нет.

После получения извещения ГИБДД будет автоматически аннулировать регистрацию транспортных средств, не утруждая себя оповещением родственников умершего. Таким образом, ездить на принадлежащих покойникам транспортных средствах уже не получится. Более того, в отношении таких водителей будут применяться санкции.

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — предупредили в ГИБДД.

Родственники умершего могут обратиться в ГИБДД и, предъявив права наследования, снова поставить транспортное средство на учет, но уже на себя.

Автомобили ДПС начнут оснащать камерами фиксации нарушений.

Фото: Dan Gold / Unsplash