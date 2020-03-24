УАЗ Патриот Antarctic Edition: начались продажи

Новая версия модели, созданная в честь 200-летия открытия Антарктиды, уже доступна в официальных дилерских центрах марки.

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Просят за УАЗ Патриот Antarctic Edition от 1 062 000 рублей — это самая дорогая версия внедорожника, но при этом строго лимитированая — всего выпустят 200 штук и ни автомобилем больше. Автомобиль окрашен в белый перламутровый цвет и должен навеять воспоминания о покорении Антарктиды. Эта версия — своеобразная дань уважения отважным русским морякам, в 1820-м во время кругосветной экспедиции открывшим миру шестой материк.

Эстетику белоснежного кузова дополняют черные стальные диски с резиной 225/75 R16 и затемненные элементы решетки радиатора. В нижней части водительской двери и на контейнере запасного колеса размещены шильды с указанием спецсерии.

Автомобиль оснащен мотором ZMZ PRO 409051 объемом 2,7 л, мощностью 149,6 л.с.., он агрегатируется 5-ступенчатой МКП и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

В оснащение спецверсии входят электропривод и подогрев наружных зеркал, решетка радиатора Shine black, экспедиционный багажник с лестницей, подушки безопасности водителя и пассажира и светодиодные дневные ходовые огни.

Специально для Antarctic Edition предлагают богатый список оборудования: «зимний» пакет, включающий функции подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой, противотуманные фары, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона.

Доплатив, можно получить еще и климат-контроль, мультимедийный комплекс с навигацией, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя и систему безопасной парковки. Также в качестве опций предложат блокировку дифференциала заднего моста и пакет для бездорожья с лебедкой и защитой рулевых тяг.