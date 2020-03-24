Самые странные патенты автопроизводителей

Автопроизводители порой патентуют очень странные вещи, которые потом никогда не появляются в продаже. Что, пожалуй, и к лучшему.

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Патентные заявки позволяют понять, чем занимаются люди в отделе исследований и разработок того или иного автопроизводителя. Это не только новые двигатели или системы для комфорта и безопасности, но и совершенно непонятные вещи.

В 2012 году, например, инженер по имени Питер У. Рипли запатентовал устанавливаемую на крыше автомобиля турбинную систему, приводимую в движение энергией ветра, которая должна была питать электродвигатель машины. Звучит заманчиво, но не было построено даже прототипа системы.

В 2016 году Toyota представила выдвижную телескопический «хвост» автомобиля, который вытягивался по мере увеличения скорости для улучшения аэродинамики кузова и экономии топлива. Двумя годами ранее разработчики этой же компании экспериментировали с так называемым аэрокаром — автомобилем, превращающимся в самолет: кузов машины менялся, обретая форму самолета на определенных скоростях.

Компания Google вовсе собиралась приклеивать сбиваемых автомобилем пешеходов к капоту. В 2013 году в ходе, судя по всему, очень странных исследований, в компании определили, что пешеходы имели бы больше шансов выжить, если бы они прилипали к сбившей их машине, а не отбрасывались на дорогу.

Безопасность пешеходов волновала и Центр передовых технологий Uber (Uatc), специалисты которого разработали проектор, позволяющий автономным транспортным средствам общаться с пешеходами, проецируя сообщения на дорожное покрытие. Кстати, эта система может вскоре появиться на машинах Mercedes-Benz.

Еще в патентных бюро пылятся такие немыслимые изобретения, как перегородка для заднего дивана, которую можно установить между непослушными детьми, автомойка дронами от BMW, конвейерные ленты в салоне машин, разработанные компанией Ford, и придуманые Теслой лазерные очистители стекол. Есть патенты даже на асимметричный кузов автомобиля, переговорные комнаты, туалеты, вертикальную парковку, откидной кузов и многое другое! Все это вы можете рассмотреть на рисунках. Ford даже изобрел небольшой двухколесный мотороллер, похожий на самокат, прячущийся под капотом автомобиля.

Некоторые изобретения выходят в свет спустя десятилетия после того, как на них был оформлен патент. Например, Филип Х. Инглиш в 1991 году оформил права на автомобильную кофемашину, и в 2020 году она появилась у некоторых продавцов. Так что для описанных изобретений, возможно, не все еще потеряно, и недалек тот день, когда появится липкий автомобиль, намываемый дронами и очищаемый лазерами, превращающийся в самолет на скорости и с ветряной мельницей на крыше, а также с конвейерами в салоне, посылающий сигналы пешеходам с помощью проектора. Мечта!

Самые странные патенты автопроизводителей Автопроизводители порой патентуют очень странные вещи, которые потом никогда не появляются в продаже. Что, пожалуй, и к лучшему. Самые странные патенты автопроизводителей

Но автопроизводители патентуют не только системы и технологии, но и еду. Например, особые сосиски.

Изображения: vanarama.com