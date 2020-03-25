Geely Atlas Pro получит электрическую систему полного привода

Электродвигатель будет вращать задние колеса, поднимет совокупную отдачу силовой установки на 20% и снизит расход почти вдвое.

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Кроссовер Geely Atlas Pro, носящий у себя на родине имя Boyue Pro, получит систему полного привода с электродвигателем, о чем сообщил ресурс Китайские-автомобили.рф со ссылкой на PR-директора Geely Эша Сатклиффа. Дебют системы планировался на март 2020 года, но твит главы PR-департамента был удален, что может означать корректировку сроков премьеры.

Как бы то ни было, а появление такой системы наделит Geely дополнительным конкурентным преимуществом. Предполагается, что речь идет о 48-вольтовом электромоторе, приводящем задние колеса и вступающим в действие при необходимости. Подобные системы используются в Японии и отличаются компактностью и относительной дешевизной. Они способны добавить силовой установке до 20% мощности и снизить объем вредных выбросов на 15%. А в Geely, помимо этого, заявили, что расход такого полноприводного кроссовера сократится до 6,4 л/100 км, что существенно ниже показателей и обычного Geely Atlas, и кроссоверов конкурирующих брендов.

Кроссоверы Geely Atlas Pro, являющиеся люкс-версией Geely Atlas, в 2020 году должны встать на сборочный конвейер завода в Белоруссии. В качестве силового агрегата предлагается 3-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 177 л.с., сочетающийся с 6-ступенчатой МКП, с 6-ступенчатой АКП или с 7-ступенчатым роботом, в варианте с которым кроссовер может быть полноприводным. В России модель должна появиться в 2021 году.

Российское ОТТС на кроссовер уже действует, Geely Atlas Pro получил его в январе 2020 года.

Фото: Geely