Обновленный Geely Atlas: мотор Volvo с 3 цилиндрами

На новинку уже получено Одобрение типа транспортного средства, действующее с этой недели до 2023 года.

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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для обновленного китайского кроссовера Geely Atlas. Автомобиль может появиться в продаже в любой момент, так как ОТТС действует с 22 января 2020 года по 21 января 2023 года.

Согласно документу, всего для нашего рынка предусмотрено три версии автомобиля: полноприводная, оснащаемая 6-ступенчатым автоматом, и две переднеприводных, отличающихся коробкой передач — 6-ступенчатой механикой и 7-ступенчатым роботом с двойным многодисковым сцеплением, работающим в масляной ванне.

Все версии кроссовера будут оснащаться одним и тем же бензиновым турбированным 3-цилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 177 л.с. (255 Нм). Несмотря на турбину, двигатель рассчитан на заправку 92-м бензином.

Автомобиль будет отличаться обновленной внешностью, а в салоне появятся новая приборная панель и мультимедийная система. Среди обязательного оборудования в документе указаны система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля давления и температуры воздуха в шинах (TPMS), подушки безопасности и мультимедиа. В качестве опции предлагаются панорамная крыша с люком и адаптивный круиз-контроль.

На сегодняшний в день в продаже находится дорестайлинговая версия Атласа по цене от 1 169 990 до 1 734 990 рублей.

Фото: Geely