ГИБДД сокращает общение с водителями: там тоже особый режим

В частности, ведомство временно «закроет глаза» на нарушения сроков регистрации автомобилей, и по возможности водителей не будут направлять в подразделения Госавтоинспекции.

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Госавтоинспекция, так же как и многие другие госучреждения, переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте «МВД Медиа». С соответствующим распоряжением МВД России сотрудники на местах уже ознакомлены.

Предполагается свести к минимуму личное общение в ходе предоставления госуслуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

В частности, сотрудникам рекомендовано воздержаться от применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств.

Все услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь можно будет получить только по предварительной записи через портал госуслуг.

В автошколах сократят число кандидатов в водители, одновременно сдающих экзамены. В связи с этим придется изменить графики проведения экзаменов.

На время сложной эпидемиологической ситуации граждан не будут направлять в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях, кроме того, предлагается свести к минимуму нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС.

Если все-таки требуется личное присутствие водителя в подразделении Госавтоинспекции, прийти можно будет только в специально назначенное время, прием будут вести в специальной комнате, по возможности — через окна приема. Сотрудникам, которые ведут прием, рекомендовано работать в защитных масках, а помещения проветривать и обрабатывать не реже одного раза в два часа.

Народ сидит по домам, а тем временем на опустевших городских дорогах лихачи стали устраивать гонки — за неделю у «спиди-гонщиков» изъяли 18 автомобилей.



Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»