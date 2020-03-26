В России выросли продажи премиальных и люксовых автомобилей

Причем охотно берут как новые машины, так и подержанные.

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В феврале россияне приобрели чуть более 11 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 16% больше, чем в феврале прошлого года, а тройки лидеров сегмента составили атвомобили брендов BMW, Mercedes_Benz и Audi. Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в феврале составил 100 единиц. Это на 33,3% больше, чем в феврале 2019 года (75 шт.). Почти половина из них (46 автомобилей) пришлась на автомобили Mercedes-Benz Maybach S-Class. Также россияне приобрели 23 Bentley, 15 Rolls—Royce, 9 Lamborghini, 6 Maserati и 1 Aston Martin, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

На вторичном рынке автомобили премиального и люксового сегментов раскупают нe менее охотно. С января по февраль 2020 года россияне приобрели 74,6 тыс. подержанных легковых автомобилей премиум-сегмента, это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Тут среди марок лидируют Mercedes-Benz, BMW и Audi.

По итогам февраля объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 164 единицы, что на 25% выше результата годичной давности. В этом сегменте лидировали Mercedes-Benz Maybach S-Class (62 шт.), на который пришлось порядка 40% от общего объема, а также модели Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Таким образом, на фоне падающего рынка мы видим всплеск интереса к дорогим автомобилям. Хотя в нынешних обстоятельствах (падение цен на нефть, изменение курса рубля, остановка заводов, неблагоприятная эпидимиологическая обстановка во всем мире) у людей могла появиться особая мотивация, отчасти связанная со всеобщей неопределенностью. «За рулем» решил узнать у специалистов, что они думают по этому поводу.

По словам руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова, у премиального и люксового сегментов авторынка особая покупательская аудитория, которая не так чувствительна к изменению финансовой ситуации, как в массовом сегменте. Поэтому если в кризис массовый сегмент проседает, то Premium и Luxury могут расти, что сейчас и происходит, в том числе, и на вторичном рынке. Однако по мере ухудшения финансовой ситуации падение рано или поздно затронет и их, в таких условиях рост не может продолжаться долго.

Спрос на новые автомобили, особенно, в верхнем ценовом сегменте простимулировало ослабление рубля, отмечает Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр». Покупка автомобиля премиум-класса на данный момент вложение средств. Автомобиль — востребованный актив, а в сложной экономической ситуации в мире стоимость новых транспортных средств будет только увеличиваться. Кроме того, рубль упал почти на 25% относительно доллара и евро, примерно такое же подорожание ожидает и новые авто всех сегментов. По той же причине рост спроса на люксовые модели заметен даже в сегменте автомобилей с пробегом.

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС