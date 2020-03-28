Не туда смотришь: машины пропустили пешехода, но его все равно сбили

Скоро велосипедисты вернутся на наши дороги — будьте осторожны!

Предполагается, что велосипедисты, как и все участники дорожного движения, должны следовать ПДД, то есть притормаживать перед зеброй и пропускать пешеходов. Но они чаще всего этого не делают. И дорогу они «переходят» на большой скорости.

Это видео — наглядный пример того, что внимательными должны быть все участники движения, где бы они ни находились. Велосипедист, проезжающий переход, обязан убедится, что никому не помешает, а пешеход — смотреть не под ноги, а по сторонам. Мало ли какие опасности могут поджидать на дороге, даже если правила на твоей стороне.

В этой истории все закончилось более-менее благополучно, хотя подозреваем, что пешеход сильно ушиб плечо. Ну а велосипедист скрылся с места происшествия. Может, он вообще не заметил человека на зебре?

А в этой курьезной истории у автовладельца угнали автомобиль вместе с ним самим, а он этого даже и не заметил!



Видео: YouTube