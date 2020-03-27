Пьяный хозяин принял угонщика за таксиста. Так и доехал до дома

Полицейские быстро нашли украденную иномарку — угонщик продолжал ездить на ней по улицам города.

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В Горно-Алтайске произошел забавный угон автомобиля Toyota Carina, владелец которого даже не понял, что машину похищают.

Как рассказали в местном МВД, к ним обратился мужчина, который заявил, что у него угнали автомобиль. Обнаружил он это утром, когда не нашел машины возле дома. Что было накануне, он не помнит.

Полицейские быстро нашли украденную иномарку — угонщик продолжал ездить на ней по улицам города. За рулем находился 33-летний мужчина, ранее судимый за угон.

Со слов задержанного, автомобиль он обнаружил на улице с уже заведенным двигателем. За рулем машины никого не было, поэтому он решил доехать на ней до дома, так как устал идти пешком и замерз.

«Отъехав недалеко, угонщик услышал в салоне мужской голос. Обернувшись, увидел лежащего на заднем сиденье мужчину. Оказалось, что хозяин иномарки в ту ночь употреблял алкоголь и уснул в салоне. Проснувшись, мужчина не понял, где находится, и посчитал, что едет в такси. Угонщик также вовремя сориентировался в ситуации и примерил на себя роль водителя такси, согласившись с предположением проснувшегося пассажира», — рассказали в МВД.

Угонщик любезно довез владельца машины до дома и высадил, после чего уехал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Необычную противоугонную систему сделал американский автомобилист, и она оказалась весьма эффективной.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай