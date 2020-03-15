Баллон с водой, стреляющий во всех направлениях, оказался эффективен.

Жительница Калифориии (США) написала в пояснении к видео, что у них в квартале были проблемы с людьми, которые по ночам приезжали, чтобы украсть, что плохо лежит в кузовах пикапов. Ничего не помогало, поэтому они решили повеселиться и установили в кузове разбрызгиватель, который активируется на движение. Его особенность — впечатляющее давление струи и поворотный механизм. И вот на камеру попал первый злоумышленник, который подъехал к пикапу на велосипеде. Разбрызгиватель заработал со звуком, чем-то напоминающим очередь из автомата — от неожиданности парень дал деру.

В комментариях пользователи восхищаются изобретением и предлагают автору его усовершенствовать, добавив в воду цвет или вообще заменив воду перцовым аэрозолем. В целом же они сходятся во мнении, что это одна из лучших самодеятельных систем безопасности.

Попадаются и рассеянные воришки — так один ухитрился оставить в обчищенном автомобиле свой смартфон.



Видео: YouTube