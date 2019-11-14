Рассеянный воришка оставил в обчищенном автомобиле свой смартфон

Полицейские в Йошкар-Оле раскрыли самое наивное преступление за всю криминальную историю Республики Марий Эл. Незадачливый вор хотел поживиться всем, что можно найти в салоне отечественного автомобиля, а в итоге не успел добраться с награбленным даже до своего дома.

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Йошкаролинская полиция установила личность злоумышленника по... смартфону, который он забыл на месте преступления.

Но давайте по порядку. Владелец автомобиля ВАЗ, несколько дней простоявшего у дома на улице Первомайской, обнаружил, что замок вскрыт, а из салона пропали вещи: насос, домкрат и канистра, автомагнитола и встроенная колонка. Мужчина, недолго думая, обратился в полицию, хотя особой надежды на установление личности преступников не питал — все-таки время, когда можно было поймать злоумышленников по горячим следам, упущено. Но он ошибался.

Осматривая автомобиль, сотрудники следственно-оперативной группы неожиданно нашли смартфон, принадлежавший воришке. 18-летний учащийся йошкаролинского колледжа признался, что несколько дней назад обокрал не только этот, но и другой автомобиль — на улице Кремлевской. После чего решил не возвращаться пока домой, а пожить у друга и распродать свой «улов».

По обоим фактам кражи возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

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