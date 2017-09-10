Renault продала в России 350 000 хэтчбеков Sandero

Рубеж был преодолен компанией ровно за 10 лет.

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Серийное производство хэтчбеков Renault Sandero в России началось в марте 2010 года на московском заводе «Автофрамос», ныне «Renault Россия». А 27 марта 2020 года российские дилеры марки перешагнули отметку в 350 000 проданных автомобилей модели Sandero, включая ее «кроссоверный» вариант Sandero Stepway. За эти годы модель дважды обновлялась, и актуальное исполнение отличают светодиодные ходовые огни оригинальной формы, черная решетка радиатора, пересмотренный передний бампер, а также новый руль и мультимедийная система MediaNav 4.0 в салоне.

В российском офисе компании отмечают, что в 2019 году Sandero в четвертый раз стал лидером В-сегмента в исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля». Однако по продажам на первичном рынке хэтчбеки французского бренда к лидерам не отнесешь, скорее — к крепким середнякам: 2019 год c результатом 30 496 проданных автомобилей Sandero закончил на 19-м месте топа продаж, обойдя Lada XRAY, но уступив Toyota RAV4, а в феврале 2020 года оказался на 17-й строчке рейтинга.

Какими будут результаты продаж в марте, предполагать сложно, авторынок переживает не лучшие времена — с 28 марта все российские автосалоны отправляются в недельный отпуск.

Фото: Renault