Все российские автосалоны закрываются на неделю

Возможно, сервис и ремонт автомобилей во время вынужденного отпуска продолжится, но решение пока не принято.

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С 28 марта на каникулы отправляются все дилерские центры по продаже и обслуживанию автомобилей в России. Вынужденный отпуск продлится до 5 апреля, в соответствии с приказом президента Владимира Путина, объявившим нерабочей всю следующую неделю. Однако дилеры надеются продолжить сервис и ремонт автомобилей в указанный период, сообщает Autonews со ссылкой на вице-президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Сергея Киселева.

Обычно весной автосалоны получают около 30–40% всей годовой прибыли, выручка в марте и апреле покрывает зимнее затишье и летний отпускной период, причем около половины дохода дилерские центры имеют как раз с сервиса автомобилей. В РОАД рассчитывают, что власти позволят сохранить ремонт и обслуживание, ведь работающий сервис обеспечивает мобильность граждан, а также служб МЧС, скорой помощи и других госструктур, с которыми у многих автосалонов заключены контракты на обслуживание.

Дополнительные сложности для работников сферы авторынка создает схема оплаты их труда: в течение выходной недели многие сотрудники будут получать только небольшую фиксированную часть зарплаты — без переменной мотивировочной части оклада.

Вместе с авторынком останавливается и российский автопром: об остановке производств в Калуге и Нижнем Новгороде с 1 апреля ещё до подписания президентом указа объявил Volkswagen, затем такое же решение приняли на заводе Peugeot, Citroen и Opel в Калужской области, а 26 марта — на заводе Hyundai в Сестрорецке под Санкт-Петербургом.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС