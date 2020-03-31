Стало известно, какие автомобили освободят от техосмотра

Это машины младше четырех лет.

Материалы по теме Контролировать техосмотр будут по-новому

В России изменили порядок техосмотра и освободили от него автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе, сообщает ТАСС.

По новым правилам, автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от прохождения процедуры, раз в два года техосмотр должны проходить легковые автомобили от четырех до 10 лет, ежегодно — старше 10 лет. Ранее правила были более жесткие: от процедуры освобождались автомобили младше трех лет, каждые два года ее должны были проходить машины от трех до семи лет и ежегодно — легковые машины старше семи лет.

Изменится регламент и для такси: сегодня они проходят ТО каждые полгода, теперь для автомобилей младше пяти лет срок проверки увеличивается до года, после пяти лет проходить техосмотр нужно будет каждые шесть месяцев.

Грузовики грузоподъемностью до трех тонн пятисот килограммов, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы возрастом от четырех до 10 лет будут проходить техосмотр раз в два года, старше — ежегодно.

Автобусы, оборудованные для перевозок пассажиров, грузовики грузоподъемностью более трех тонн пятисот килограммов, учебные автомобили возрастом менее пяти лет будут проходить техосмотр ежегодно, старше — каждые полгода. Транспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны будут совершать процедуру раз в полгода.

Эти поправки были предложены сегодня в рамках комплексного законопроекта, наделяющего правительство дополнительными полномочиями, в частности, на введение режимов ЧС и повышенной готовности. Документ сразу был принят во втором и третьем чтениях.

Что касается самой реформы техосмотра, то пока ее отложили, признав, что она сыровата.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Елена Пальм