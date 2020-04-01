Инспектор бегом догнал автомобиль с пьяным за рулем. Крутой!

Случилось это в Приангарье. Нарушитель, прекрасно понимая, что пьян и ничего хорошего ему не светит, и не думал тормозить. Небольшой фрагмент опасной службы патрульных инспекторов попал на камеру видеорегистратора.

В полицию поступил звонок от граждан, заметивших на дороге в районе поселка Трактовый Зиминского района Иркутской области Тойоту, совершавшую опасные маневры. Было очевидно, что с водителем что-то не так.

Дежурный направил в указанный район наряд дорожно-патрульной службы. На место выехали лейтенанты полиции Евгений Аксенов и Александр Зубаков.

Машину они вскоре обнаружили, включили мигалки и начали преследование. По громкой связи полицейские потребовали у водителя остановить автомобиль, но тот лишь ускорился. Во время погони мужчина грубо нарушал ПДД, создавая реальную угрозу жизни других водителей.

На узкой проселочной дороге нарушителю пришлось снизить скорость, и старший лейтенант полиции Евгений Аксенов воспользовался моментом и бегом догнал автомобиль нарушителя. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в автомобиль, и только так водителя удалось остановить. Он действительно был сильно пьян, а в салоне при этом находились еще трое пассажиров, один из которых был владельцем автомобиля.

В ходе освидетельствования в крови водителя выявили 1,87 промилле алкоголя. Кроме того, мужчина ранее был осужден на два года условно по статье УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и находится на учете в инспекции.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Что касается инспектора Евгения Аксенова, то следует отметить его отличную физподготовку. Он занимается спортом, а в свободное от службы время играет в футбол. Приятно, что даже в российской глубинке есть свои Форесты Гампы!

Недавно полицейские поймали хулигана, который разъезжал на наглухо затонированной Ладе с наклейками «Отдел по борьбе с коронавирусом».



Видео:YouTube