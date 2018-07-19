Он к тому же оказался злостным нарушителем.

Удивительно, что люди считают сегодня смешным, да? Мало того, что хулиган разъезжал на наглухо затонированной Ладе с наклейками «Отдел по борьбе с коронавирусом» (где он их взял, интересно?) и заставлял прохожих нервничать, так еще и с правами, которые числились утраченными.

В интернете стали появляться видео и фото этой машины, полиция заинтересовалась и начала поиск. Сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя на Есенинском бульваре столицы.

В присутствии понятых у 25-летнего владельца автомобиля изъяли права и заставили снять наклейки с транспортного средства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль задержали, а в отношении водителя завели семь административных дел.

Автомобиль, вирус, гречка и спасение цивилизации, это все действительно происходит с нами? Задается вопросом наш обозреватель.

Фото:МВД

Видео:YouTube