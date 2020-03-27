Автомобиль, вирус, гречка и спасение цивилизации

Несмешной современный анекдот: «Мужчина с туалетной бумагой хочет встретить женщину с гречкой». И это — в XXI веке… Как такое могло произойти?

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Удар вируса по планете оказался на удивление мощным. И дело даже не в числе инфицированных или погибших: это не первая пандемия и, безусловно, не последняя. Главное, на мой взгляд, состоит в том, что коронавирус пошатнул в мировом масштабе человеческую самоуверенность, основанную на слепой вере в собственную неуязвимость, гаджеты и тесла-стайл. И вот к этому люди оказались совершенно не готовы. Результат — истерия возле продуктовых полок, закрытие производств (в том числе автомобильныз) и массовая растерянность: мол, а что дальше-то делать?

Ситуация чем-то напоминает эволюцию автомобиля, превратившегося на наших глазах из рычащего и пахнущего механизма в эдакий мягкий и пушистый компьютер на колесиках. Шоферы былых времен в любую секунду были готовы к любым капризам машины. Они запросто могли залатать камеру, охладить перегревшийся бензонасос, продуть жиклеры карбюратора и, конечно же, добраться до любого пункта назначения без навигатора. А вот автомобиль, порожденный технократической цивилизацией, умеющий общаться со спутниками, разговаривать на куче языков и даже самостоятельно крутить баранку, на поверку может оказаться куда более недружелюбным, чем его дедушка. Потому что любой вирус, поселившийся в его мозгах, мгновенно превратит его в бесполезную коллекцию килограммов и гигабайтов, способную бросить владельца посреди дороги. Хочешь ехать дальше — хватай смартфон и проси помощи. Если, конечно, связь работает.

Бесчинства коронавируса легко опустили зазнавшегося хомо сапиенса на землю, показав ему, насколько неустойчива технократическая цивилизация сегодня. Да, в ней хорошо и уютно. Но стоило ее чуть качнуть — и вот результат: колосс шатается. А если бы шатнуло посильнее?

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Впрочем, надо быть оптимистами. Конечно, не призываю заменять автомобили гужевыми повозками, а компьютеры — счётами. Повода для этого нет: капитулировать перед очередной болезнью никто не собирается, и она обязательно отступит. К тому же в появлении коронавируса автомобили вряд ли виноваты. Однако же намек должен быть понятен. Планируя развитие цивилизации, оказавшейся в кризисе, человеку следует опираться не на показушные эффекты, а на проверенные ценности. Говоря об автомобилях, программному обеспечению для распознавания голоса, интеграции социальных сетей в информационно-развлекательные системы автомобиля и приятным опциям типа бесключевого доступа следует предпочесть высококлассные топлива, нержавеющие металлы и экологически чистые двигатели.

В противном случае человек очень быстро растеряет заложенное в нем природой чувство самосохранения, уповая в любых ситуациях на помощь электронных побрякушек. А потребителю, в отличие от созидателя, цивилизацию не сохранить.