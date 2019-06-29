Представлена спецверсия тяжелого пикапа — AT35. Она предназначена для передвижения в условиях, где дорог практически нет.

Материалы по теме Обновленный пикап Isuzu D‑Max: новый мотор и другие плюсы

Представлена спецверсия тяжелого пикапа Isuzu D-Max — AT35. D-Max — единственный пикап, который разработан производителем грузовиков, поэтому по надежности он соответствует коммерческой технике. Автомобиль рамный, а благодаря крепким швеллерам, скрепленным фигурными поперечинами, «хребет» пикапа прекрасно держит нагрузку, демонстрируя небольшие деформации на кручение и изгиб при движении по бездорожью. Спецверсия еще более продвинутая и предназначена для передвижения в условиях действительно серьезного бездорожья. С оснащением пикапа японской компании помогла исландская компания Arctic Trucks, которая специализируется на доработке внедорожников для сложных климатических и географических условий эксплуатации.

Новая версия базируется на обновленном пикапе Isuzu D-Max второго поколения с 3-литровым дизельным двигателем, мощностью 177 л.с., который агрегатируется как механикой, так и автоматом, привод только полный. На доработанный автомобиль действует заводская гарантия 5 лет или 120 тысяч км пробега, у автомобиля есть российский ПТС и VIN-номер и Одобрение типа транспортного средства.

На пикап в версии Arctic Trucks устанавливается тягово-сцепное устройство, лебедка в передний бампер, шноркель, защитная дуга кузова, расширители передних и задних крыльев, переднего бампера, колеса увеличенного диаметра с шинами 315/70R1, а также лифт кузова и подвески (на 30 и 10 мм).

За стандартный D-Max с полуторной кабиной просят сейчас от 2 145 000 рублей, с двойной — от 2 245 000 рублей, в новой версии Arctic Trucks к базовой цене выбранного автомобиля следует прибавить еще порядка 700 000 рублей.

В Таиланде уже начали выпускать Isuzu D‑Max третьего поколения.

Isuzu D-Max превратили в вездеход для серьезного бездорожья Представлена спецверсия тяжелого пикапа — AT35. Она предназначена для передвижения в условиях, где дорог практически нет. Isuzu D-Max превратили в вездеход для серьезного бездорожья

Фото: Isuzu